Первый рейс из нового терминала аэропорта Хабаровска отправится в Пекин

Терминал аэропорта Хабаровск увеличил площадь объединенного аэровокзального комплекса до 48 000 кв. м. Пропускная способность нового терминала составляет 600 человек в час, что позволит ежегодно обслуживать до 1 млн пассажиров, говорится в сообщении ведомства.