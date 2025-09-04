Первый рейс из нового терминала аэропорта Хабаровска отправится в Пекин
Первый рейс из нового терминала аэропорта Хабаровска отправится в Пекин 7 сентября, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
Терминал аэропорта Хабаровск увеличил площадь объединенного аэровокзального комплекса до 48 000 кв. м. Пропускная способность нового терминала составляет 600 человек в час, что позволит ежегодно обслуживать до 1 млн пассажиров, говорится в сообщении ведомства.
Аэропорт продолжит развиваться. В 2028–2030 гг. обновление затронет часть перрона и рулежных дорожек, не вошедших в первый этап реконструкции.
4 сентября президент РФ Владимир Путин по видеосвязи во Владивостоке дал старт работе новых объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке.
Среди них введены в эксплуатацию Тихоокеанская железная дорога, реконструированный участок трассы А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток, транспортно-логистический центр «Артем» в Приморском крае, международный терминал аэропорта Хабаровска, Камчатская краевая больница в Петропавловске-Камчатском, пилотная площадка научно-технологического центра «Русский» в Приморском крае, Музей уссурийской тайги и международный финансово-расчетный центр во Владивостоке.