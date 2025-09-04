Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Первый рейс из нового терминала аэропорта Хабаровска отправится в Пекин

Ведомости

Первый рейс из нового терминала аэропорта Хабаровска отправится в Пекин 7 сентября, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Терминал аэропорта Хабаровск увеличил площадь объединенного аэровокзального комплекса до 48 000 кв. м. Пропускная способность нового терминала составляет 600 человек в час, что позволит ежегодно обслуживать до 1 млн пассажиров, говорится в сообщении ведомства.

Аэропорт продолжит развиваться. В 2028–2030 гг. обновление затронет часть перрона и рулежных дорожек, не вошедших в первый этап реконструкции.

4 сентября президент РФ Владимир Путин по видеосвязи во Владивостоке дал старт работе новых объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Среди них введены в эксплуатацию Тихоокеанская железная дорога, реконструированный участок трассы А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток, транспортно-логистический центр «Артем» в Приморском крае, международный терминал аэропорта Хабаровска, Камчатская краевая больница в Петропавловске-Камчатском, пилотная площадка научно-технологического центра «Русский» в Приморском крае, Музей уссурийской тайги и международный финансово-расчетный центр во Владивостоке.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её