Путин: портовые мощности Дальнего Востока удвоились за 10 лет

В августе стало известно, что в городе Суйфэньхэ на границе с Россией идет строительство китайско-российского международного порта товарной логистики. Речь идет о строительстве объекта площадью более 23 700 кв. м с общим объемом инвестиций в размере 120 млн юаней (около $16,8 млн). По данным властей Суйфэньхэ, новый проект будет включать в себя «высококлассный международный центр для демонстрации, хранения и распределения товаров», а также современные офисные здания, тематические отели и другие объекты.