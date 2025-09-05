Путин: портовые мощности Дальнего Востока удвоились за 10 лет
Портовые мощности Дальнего Востока удвоились за прошедшие 10 лет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). При этом России предстоит расширять ж/д подходы к дальневосточным морским портам.
Путин заявил, что Восточный полигон будет модернизироваться. Его пропускная способность к 2032 г. должна вырасти в полтора раза. К 2030 г. мощность портов региона вырастет на 115 млн т грузов в год.
В августе стало известно, что в городе Суйфэньхэ на границе с Россией идет строительство китайско-российского международного порта товарной логистики. Речь идет о строительстве объекта площадью более 23 700 кв. м с общим объемом инвестиций в размере 120 млн юаней (около $16,8 млн). По данным властей Суйфэньхэ, новый проект будет включать в себя «высококлассный международный центр для демонстрации, хранения и распределения товаров», а также современные офисные здания, тематические отели и другие объекты.