Путин предложил запустить в ДФО и Арктике единый преференциальный режим

27 августа министр развития Дальнего Востока Алексей Чекунков в интервью «Ведомостям» заявил, что новый преференциальный режим на Дальнем Востоке будет работать по принципу Фабрики проектного финансирования и предлагать инвесторам широкое меню механизмов поддержки проектов в зависимости от отраслевых приоритетов и рыночных циклов в тех или иных секторах. Речь идет о ТОР, которая может объединить различные префрежимы на Дальнем Востоке и в Арктике.