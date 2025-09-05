Путин предложил запустить в ДФО и Арктике единый преференциальный режим
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса с 1 января 2027 г.
«Куда бы ни пришел инвестор, он везде будет иметь право на льготы. Будут сохранены условия для действующих инвесторов, ничего не будет меняться на ходу», – подчеркнул Путин.
Определить параметры льгот и преференций для бизнеса предстоит правительству. При этом условия для действующих инвесторов территории опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) будут сохранены.
27 августа министр развития Дальнего Востока Алексей Чекунков в интервью «Ведомостям» заявил, что новый преференциальный режим на Дальнем Востоке будет работать по принципу Фабрики проектного финансирования и предлагать инвесторам широкое меню механизмов поддержки проектов в зависимости от отраслевых приоритетов и рыночных циклов в тех или иных секторах. Речь идет о ТОР, которая может объединить различные префрежимы на Дальнем Востоке и в Арктике.
Чекунков напомнил, что сейчас префрежим ТОР предполагает выделение определенного участка земли с географическими координатами, кадастровым номером и согласование его путем постановления правительства. На предприятия, физически находящиеся на этом участке земли, распространяется режим ТОР.