«Газпром» подписал меморандум о перспективах газификации Улан-Батора

В августе 2025 г. «Газпром» и монгольское правительство подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие партнерства в области газа и нефти. Документ был подписан в рамках рабочего визита делегации «Газпрома» во главе с Миллером в Монголию.