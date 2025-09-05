Газета
Главная / Бизнес /

«Газпром» подписал меморандум о перспективах газификации Улан-Батора

Ведомости

«Газпром» и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Перспективы сотрудничества в газовой отрасли на рабочей встрече рассмотрели председатель правления ПАО «Газпром», зампредседателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар. На совещании подчеркнули достоинства применения эффективного и экологичного энергоресурса для улучшения уровня жизни и прогресса промышленной сферы.

В августе 2025 г. «Газпром» и монгольское правительство подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие партнерства в области газа и нефти. Документ был подписан в рамках рабочего визита делегации «Газпрома» во главе с Миллером в Монголию.

