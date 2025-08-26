«Газпром» подписал меморандум о сотрудничестве с Монголией

Документ направлен на развитие партнерства в области газа и нефти. Он был подписан в рамках рабочего визита делегации «Газпрома» во главе с Миллером в Монголию. В Улан-Баторе председатель правления холдинга провел рабочие встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром страны Гомбожавыном Занданшатаром и Амарсайханом. На встречах стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в газовой сфере.