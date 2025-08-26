Газета
«Газпром» подписал меморандум о сотрудничестве с Монголией

Ведомости

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали меморандум о сотрудничестве между правительством республики и холдингом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

Документ направлен на развитие партнерства в области газа и нефти. Он был подписан в рамках рабочего визита делегации «Газпрома» во главе с Миллером в Монголию. В Улан-Баторе председатель правления холдинга провел рабочие встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром страны Гомбожавыном Занданшатаром и Амарсайханом. На встречах стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в газовой сфере.

18 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с Занданшатаром. Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Особое внимание было уделено совместным проектам в энергетике, транспортной инфраструктуре и других сферах.

7 мая президент России Владимир Путин провел встречу с Хурэлсухом в Москве. Тогда Путин заметил, что за первые два месяца 2025 г. товарооборот между странами увеличился на 25%, а по итогам 2024 г. показатель вырос на 17,5%.

