Мишустин обсудил с премьером Монголии торговлю и инвестиции
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Стороны рассмотрели ключевые вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Особое внимание уделили совместным проектам в энергетике, транспортной инфраструктуре и других сферах.
7 мая в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и лидера Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Тогда российский президент сообщил, что за первые два месяца 2025 г. товарооборот вырос на 25%, а по итогам прошлого года – на 17,5%.
Кроме того, 27 июня на саммите ЕАЭС министр экономического развития России Максим Решетников рассказывал, что соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ и Монголией позволят российскому бизнесу ежегодно экономить около 20 млрд руб.