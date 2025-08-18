Мишустин обсудил с премьером Монголии торговлю и инвестиции

7 мая в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и лидера Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Тогда российский президент сообщил, что за первые два месяца 2025 г. товарооборот вырос на 25%, а по итогам прошлого года – на 17,5%.