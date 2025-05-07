Путин встретился с президентом Монголии в Кремле
Президент России Владимир Путин и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух встретились в Москве. Об этом сообщили в Кремле.
Встреча прошла в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца. В ходе переговоров российский лидер отметил, что товарооборот с Монголией за первые два месяца 2025 г. вырос на 25%. В прошлом году товарооборот увеличился на 17,5%.
7 мая Путин провел встречу с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро, а также с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Они прибыли в Россию на празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Вечером 7 мая в российскую столицу прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Ожидается, что его визит продлится с 7 по 10 мая. Си Цзиньпин примет участие в параде на Красной площади и других праздничных мероприятиях.
На праздновании Победы ожидают более 20 лидеров стран и глав правительств. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит не будут присутствовать на параде в Москве.