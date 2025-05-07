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Путин встретился с президентом Монголии в Кремле

Ведомости

Президент России Владимир Путин и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух встретились в Москве. Об этом сообщили в Кремле.

Встреча прошла в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца. В ходе переговоров российский лидер отметил, что товарооборот с Монголией за первые два месяца 2025 г. вырос на 25%. В прошлом году товарооборот увеличился на 17,5%. 

7 мая Путин провел встречу с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро, а также с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Они прибыли в Россию на празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Вечером 7 мая в российскую столицу прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Ожидается, что его визит продлится с 7 по 10 мая. Си Цзиньпин примет участие в параде на Красной площади и других праздничных мероприятиях.

На праздновании Победы ожидают более 20 лидеров стран и глав правительств. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит не будут присутствовать на параде в Москве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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