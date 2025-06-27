Решетников рассказал о выгоде для бизнеса торговых соглашений с ОАЭ и Монголией

Глава Минэкономразвития отметил, что товарооборот с ОАЭ и Монголией увеличился в 2,7 и 1,8 раза соответственно за последние пять лет и «потенциал в торговле» с обоими государствами еще не исчерпан. Экономия в торговле с ОАЭ составит почти 12 млрд руб. каждый год, т. к. более 97% российских поставок будут идти беспошлинно. В случае с Монголией соглашение подразумевает льготные тарифы на абсолютное большинство товаров, которые составляют 89% российского экспорта. Благодаря этому экономия составит 7,8 млрд руб.