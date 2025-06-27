Решетников рассказал о выгоде для бизнеса торговых соглашений с ОАЭ и Монголией
Соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ и Монголией позволят российскому бизнесу сэкономить около 20 млрд руб. в год, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на саммите ЕАЭС, передает ТАСС. В расчетах он имел в виду затраты компаний на оплату пошлин.
Кроме того, соглашения подразумевают увеличение товарооборота и создание новых цепочек добавленной стоимости. «Оба соглашения предусматривают преференциальный доступ для более чем 90% текущего российского экспорта в эти страны», – подчеркнул он.
Глава Минэкономразвития отметил, что товарооборот с ОАЭ и Монголией увеличился в 2,7 и 1,8 раза соответственно за последние пять лет и «потенциал в торговле» с обоими государствами еще не исчерпан. Экономия в торговле с ОАЭ составит почти 12 млрд руб. каждый год, т. к. более 97% российских поставок будут идти беспошлинно. В случае с Монголией соглашение подразумевает льготные тарифы на абсолютное большинство товаров, которые составляют 89% российского экспорта. Благодаря этому экономия составит 7,8 млрд руб.
О подписании соглашений с ОАЭ и Монголией 25 июня рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. В декабре 2024 г. завершились переговоры между ЕАЭС и ОАЭ. Тогда в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщали, что после вступления договора в силу преференциальный режим охватит более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры.