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ЕАЭС подпишет соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ 27 июня

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Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ будет подписано на саммите организации 27 июня. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Тогда же будет подписано временное торговое соглашение с Монголией, добавил он.

Переговоры между ЕАЭС и ОАЭ завершились в декабре 2024 г. Как сообщали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), после вступления договора в силу преференциальный режим охватит более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры.

Заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума состоятся в Белоруссии 26–27 июня. На мероприятиях будет присутствовать президент РФ Владимир Путин, говорил Ушаков.

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по подготовке к саммитам сообщал, что в них ожидается участие представителей более двух десятков стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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