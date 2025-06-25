ЕАЭС подпишет соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ 27 июня
Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ будет подписано на саммите организации 27 июня. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Тогда же будет подписано временное торговое соглашение с Монголией, добавил он.
Переговоры между ЕАЭС и ОАЭ завершились в декабре 2024 г. Как сообщали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), после вступления договора в силу преференциальный режим охватит более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры.
Заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума состоятся в Белоруссии 26–27 июня. На мероприятиях будет присутствовать президент РФ Владимир Путин, говорил Ушаков.
Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по подготовке к саммитам сообщал, что в них ожидается участие представителей более двух десятков стран.