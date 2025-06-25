ЕАЭС подпишет соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ 27 июня

Переговоры между ЕАЭС и ОАЭ завершились в декабре 2024 г. Как сообщали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), после вступления договора в силу преференциальный режим охватит более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры.