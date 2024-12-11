Переговоры ЕАЭС и ОАЭ об экономическом партнерстве завершились
Переговоры о заключении соглашения об экономическом партнерстве ЕАЭС и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) завершены. После вступления договора в силу преференциальный режим охватит более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры, сообщается на сайте ЕЭК.
Об окончании переговоров объявили министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев и государственный министр по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аль Зейуди. Слепнев назвал соглашение с ОАЭ важной вехой с учетом роли страны «как глобального хаба в регионе».
«Соглашение придаст дополнительный импульс торговле между нашими государствами, которая и так показывает беспрецедентный рост, а также создаст системную основу для развития кооперационных связей», – сказал он.
Тани бен Ахмед Аль Зейуди, в свою очередь, подчеркнул, что окончание переговоров о заключении соглашения об экономическом партнерстве «углубит наше взаимодействие и позволит нам развивать многочисленные синергические связи».
Перед подписанием соглашению предстоит пройти соответствующие процедуры внутригосударственного согласования.
Высший Евразийский экономический совет принял решение о начале переговоров с ОАЭ в декабре 2022 г. В 2023 г. и 2024 г. было четыре переговорных раунда.
28 ноября Слепнев встретился с министром торговли и развития экспорта Туниса Самиром Абидом. Министр по торговле ЕЭК отмечал, что ЕАЭС усматривает перспективы в расширении количества стран региона, с которыми действует преференциальный торговый режим. Стороны договорились инициировать процесс формирования совместной исследовательской группы, чтобы рассмотреть целесообразность подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Тунисом.
Тогда же в ЕЭК отмечали, что на данный момент ЕАЭС ведет переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Египтом, состоялось шесть переговорных раундов.