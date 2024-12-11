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Переговоры ЕАЭС и ОАЭ об экономическом партнерстве завершились

Ведомости

Переговоры о заключении соглашения об экономическом партнерстве ЕАЭС и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) завершены. После вступления договора в силу преференциальный режим охватит более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры, сообщается на сайте ЕЭК.

Об окончании переговоров объявили министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев и государственный министр по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аль Зейуди. Слепнев назвал соглашение с ОАЭ важной вехой с учетом роли страны «как глобального хаба в регионе».

«Соглашение придаст дополнительный импульс торговле между нашими государствами, которая и так показывает беспрецедентный рост, а также создаст системную основу для развития кооперационных связей», – сказал он.

Тани бен Ахмед Аль Зейуди, в свою очередь, подчеркнул, что окончание переговоров о заключении соглашения об экономическом партнерстве «углубит наше взаимодействие и позволит нам развивать многочисленные синергические связи».

Перед подписанием соглашению предстоит пройти соответствующие процедуры внутригосударственного согласования.

Высший Евразийский экономический совет принял решение о начале переговоров с ОАЭ в декабре 2022 г. В 2023 г. и 2024 г. было четыре переговорных раунда.

28 ноября Слепнев встретился с министром торговли и развития экспорта Туниса Самиром Абидом. Министр по торговле ЕЭК отмечал, что ЕАЭС усматривает перспективы в расширении количества стран региона, с которыми действует преференциальный торговый режим. Стороны договорились инициировать процесс формирования совместной исследовательской группы, чтобы рассмотреть целесообразность подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Тунисом.

Тогда же в ЕЭК отмечали, что на данный момент ЕАЭС ведет переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Египтом, состоялось шесть переговорных раундов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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