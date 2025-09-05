Путин призвал ускорить работу над созданием российских самолетов
Работу над созданием российских самолетов необходимо ускорить и переходить к их серийному производству. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Путин обратил внимание, что вопрос с созданием «Байкала» и других самолетов такого класса решается не так быстро, как хотелось бы. Глава государства добавил, что сеть местных авиалиний на Дальнем Востоке была утрачена. У правительства есть много планов по развитию внутренних перелетов в регионе. По его мнению, небольшие самолеты должны прийти на смену Ан-2.
«Планы есть, и модели конкретные есть, они и в воздух уже подняты, мне их показывали. Но нужно, чтобы началось их серийное производство и чтобы они выходили на линии», – указал Путин.
4 сентября глава Минпромторга Антон Алиханов объявил, что комплексная программа по развитию авиационной отрасли в России должна появиться в обновленном варианте ближе к концу 2025 г. Работа ведется совместно с транспортным блоком и предприятиями промышленности.
В марте о возможных корректировках в программе развития авиапромышленности говорил первый вице-премьер Денис Мантуров. Нынешняя версия предполагает, что до 2030 г. отечественные предприятия должны поставить 990 гражданских самолетов. Среди них – SSJ New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214, «Байкал» (ЛМС-901) и др.