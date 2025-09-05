Построенный по серийным технологиям импортозамещенный SJ-100 поднялся в воздух

В «Ростехе» отметили, что продолжается процесс сертификации. SJ-100 создан на серийном производстве, в целевом облике, планируемом для поставок. Машина имеет обновленный, улучшенный фюзеляж и десятки новых систем и агрегатов, заменяющих зарубежные. В различной степени готовности в производстве находятся уже 24 серийные машины.