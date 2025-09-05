Построенный по серийным технологиям импортозамещенный SJ-100 поднялся в воздух
Импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям, совершил свой первый полет. Воздушное судно поднялось с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре, говорится в сообщении «Ростеха».
Самолет был построен в производственном центре филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев» (входит в ОАК). Борт оснащен российскими системами и агрегатами, в том числе – двигателями ПД-8 производства ОДК. Полет продолжался примерно час.
В «Ростехе» отметили, что продолжается процесс сертификации. SJ-100 создан на серийном производстве, в целевом облике, планируемом для поставок. Машина имеет обновленный, улучшенный фюзеляж и десятки новых систем и агрегатов, заменяющих зарубежные. В различной степени готовности в производстве находятся уже 24 серийные машины.
SJ-100 является ближнемагистральным узкофюзеляжным самолетом, рассчитанным на 100 пассажиров. В рамках работ по импортозамещению машина была оснащена российскими двигателями, авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты, интерьером пассажирской кабины.