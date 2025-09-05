Россия впервые в истории поставила куриные яйца в США
Россия в июле 2025 г. поставила куриные яйца в США. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.
У России США закупили яиц на $455 000. Это первая такая поставка в истории Российской Федерации. Всего за июль Соединенные Штаты ввезли куриных яиц на $16,5 млн. Крупнейшими поставщиками были Бразилия – $8,8 млн, Мексика – $3,9 млн и Индия – $933 000.
Кроме того, США начали импорт из Саудовской Аравии. В июле они закупили куриных яиц на сумму $518 000.
Агентство Reuters писало, что в США в начале 2025 г. цены на яйца в продуктовых магазинах удвоились в сравнении с прошлым годом из-за вспышки птичьего гриппа. Министерство сельского хозяйства США уничтожает все стада, в которых птица дала положительный результат теста, чтобы предотвратить вспышки.
В Ассоциации компаний розничной торговли сообщали, что с начала 2025 г. цены на куриные яйца в рознице России с начала 2025 г. упали на 36,5% по данным на конец июля. Это минимальный уровень с августа 2023 г.