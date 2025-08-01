Цена куриных яиц достигла самого низкого уровня с августа 2023 года

Согласно данным Росстата, потребительские цены в России демонстрируют снижение вторую неделю подряд. С 22 по 28 июля дефляция достигла 0,05%. Цены на плодоовощную продукцию упали на 4,1%: в частности, фиксируется удешевление свеклы на 10%, картофеля – на 9,7%, капусты – на 7,4%, моркови – на 6,5%, помидоров – на 5%, бананов – на 2%. Цена на куриные яйца снизилась на 1,1%, на баранину – на 0,3%.