Цена куриных яиц достигла самого низкого уровня с августа 2023 года
Цены на куриные яйца в рознице России с начала 2025 г. упали на 36,5%. Это минимальный уровень с августа 2023 г., сообщает «РИА Новости» в своем Telegram-канале со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.
Согласно данным Росстата, потребительские цены в России демонстрируют снижение вторую неделю подряд. С 22 по 28 июля дефляция достигла 0,05%. Цены на плодоовощную продукцию упали на 4,1%: в частности, фиксируется удешевление свеклы на 10%, картофеля – на 9,7%, капусты – на 7,4%, моркови – на 6,5%, помидоров – на 5%, бананов – на 2%. Цена на куриные яйца снизилась на 1,1%, на баранину – на 0,3%.
В Банке России сообщали, что в июне зафиксировано замедление роста цен в большей части субъектов страны. В 17 регионах цены снизились или остались на прежнем уровне, в 42 регионах их рост замедлился по сравнению с маем, а в остальных субъектах прирост цен ускорился.