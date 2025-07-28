Банк России зафиксировал уверенное замедление инфляции в регионах

На заседании 25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 18% годовых. Регулятор отметил, что текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем ожидалось до этого. Это обусловлено замедлением роста внутреннего спроса и возвращением экономики к траектории сбалансированного роста. ЦБ также снизил прогноз по инфляции на 2025 г. до 6-7% с предыдущей оценки в 7-8%.