Банк России зафиксировал уверенное замедление инфляции в регионах
В июне 2025 г. Банк России зафиксировал замедление роста цен в большинстве регионов страны. По данным регулятора, в 17 регионах цены снизились или остались на прежнем уровне, в 42 регионах их рост замедлился по сравнению с маем, а в остальных субъектах прирост цен ускорился.
Продовольствие в июне дорожало умеренно. А цены на овощи и фрукты даже снижались более активно, чем обычно в сезон. Продолжили дешеветь яйца, сливочное масло и сахар. Однако заметно ускорился рост цен на чай, кофе и какао.
Среди непродовольственных товаров особенно существенное снижение цен наблюдалось на технику и электронику. Это связано с ослаблением спроса, вызванного сокращением кредитования, а также укреплением рубля, отмечает Центробанк.
Рост цен на услуги оставался высоким, но замедлился по сравнению с маем. Существенно меньше подорожали бытовые, медицинские услуги и зарубежный туризм.
Годовая инфляция в июне снизилась в 68 регионах России. Банк России подчеркнул, что продолжит политику снижения инфляции, сохраняя высокие ставки. По прогнозам регулятора, годовая инфляция вернется к целевому уровню в 4% к 2026 г. и останется стабильной на этом уровне в дальнейшем.
На заседании 25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 18% годовых. Регулятор отметил, что текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем ожидалось до этого. Это обусловлено замедлением роста внутреннего спроса и возвращением экономики к траектории сбалансированного роста. ЦБ также снизил прогноз по инфляции на 2025 г. до 6-7% с предыдущей оценки в 7-8%.