Главные заявления главы ЦБ Набиуллиной после снижения ключевой ставки

Главные заявления главы ЦБ Набиуллиной после снижения ключевой ставкиО текущей инфляции, денежно-кредитных условиях и будущих решениях
Совет директоров Банка России на заседании 25 июля принял решение опустить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б. п.) до 18% годовых. По итогам заседания председатель Банка России Эльвира Набиуллина и ее заместитель Алексей Заботкин провели пресс-конференцию.
Главные заявления Набиуллиной в рамках общения с журналистами – в материале «Ведомостей».
Инфляция
Темпы роста цен в мае и июне приблизились к 4% в пересчете на год. До 4–6% снизилось и большинство показателей устойчивой инфляции. Это произошло быстрее, чем прогнозировал Центробанк.
Разброс темпов роста цен среди основных групп товаров и услуг, а также по регионам немного уменьшился, но все еще значительно превышает уровни, наблюдаемые в период низкой инфляции.
В мае и июне снижение инфляции было обусловлено в том числе замедлением роста цен на некоторые волатильные компоненты потребительской корзины, такие как овощи, фрукты и туристические услуги.
Ожидается, что в июле месячный рост цен в целом превысит показатели последних месяцев. Это может произойти из-за увеличения тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, этот фактор может оказать не только прямое влияние на инфляцию, но и вызвать вторичные эффекты.
Значительное повышение цен на товары и услуги, чувствительные для населения, может изменить ожидания граждан относительно инфляции в целом. Это, в свою очередь, отразится на их потребительских и сберегательных решениях, что окажет влияние на общий уровень цен.
Экономика
Рост спроса постепенно замедляется и все больше соответствует возможностям экономики по увеличению производства. Это является одним из ключевых факторов, способствующих снижению инфляции.
Производители снижают свои прогнозы относительно роста спроса, особенно в секторе потребительских товаров.
Инвестиционная активность продолжает оставаться на высоком уровне, в том числе благодаря государственной поддержке в приоритетных отраслях.
В ЦБ ожидают, что в течение года объем инвестиций вырастет, но темпы роста будут ниже, чем в предыдущие два года.
Напряженность на рынке труда за последнее время несколько ослабла. Тем не менее дефицит рабочей силы остается потенциальным риском для ускорения инфляции.
Денежно-кредитные условия
Денежно-кредитные условия остаются строгими, но по сравнению с июнем они немного смягчились.
Номинальные процентные ставки в большинстве секторов финансового рынка снизились. В реальном выражении это снижение оказалось менее значительным, учитывая замедление текущего роста цен.
Кредитование увеличивается медленнее, чем в последние два года.
Портфель потребительских кредитов продолжает уменьшаться, в то время как ипотечное и корпоративное кредитование демонстрирует умеренный рост.
Темпы прироста депозитов населения немного снизились с начала года. Вместе с тем привлекательность сбережений и интерес к срочным вкладам остаются высокими. Сберегательная модель поведения сохраняется, и склонность граждан к накоплениям остается на исторически высоком уровне.
С понижением жесткости денежно-кредитной политики норма сбережения будет постепенно снижаться. Это означает, что сбережения населения продолжат расти, но темпы роста будут менее значительными.
Внешние условия
В сравнении с апрелем Банк России скорректировал прогноз цен на российскую нефть, установив его на уровне $55 за баррель на текущий и следующий годы.
ЦБ также снизил прогнозы по экспортным показателям и текущему счету платежного баланса на ближайшие два года.
На курс рубля оказывают влияние не только потоки по текущему, но и по финансовому счету платежного баланса.
Высокие процентные ставки способствуют привлекательности рублевых активов для российских граждан и компаний в сравнении с иностранными. Это, в сочетании с более умеренным спросом на импорт, позволяет поддерживать стабильность рубля, несмотря на некоторое снижение объемов экспорта.
Риски для базового прогноза
Проинфляционные риски продолжают преобладать, но при принятии решений ЦБ также учитывает и дезинфляционные риски, среди которых ключевым является более быстрое снижение кредитования и спроса, чем предполагается в базовом прогнозе.
Важной вводной для прогноза остается бюджетная политика. Центробанк исходит из того, что в этом и в последующие годы будет выполняться бюджетное правило. В случае изменения бюджетных планов может потребоваться корректировка траектории ключевой ставки.
Перспективы будущих решений
Банк России находится на пути к достижению цели по инфляции, но этот процесс еще не завершен.
Уже имеются первые положительные результаты, которые позволили снизить ключевую ставку, постепенно адаптируя уровень жесткости денежно-кредитной политики в ответ на снижение инфляционного давления.
Тем не менее возвращение к целевым показателям не означает лишь несколько месяцев роста цен в районе 4%. Это подразумевает стабильное удержание инфляции на низком уровне не только в фактических показателях, но и в восприятии общества и бизнеса.
Денежно-кредитная политика сыграла ключевую роль в снижении инфляции, и необходимо, чтобы она оставалась жесткой столько, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к 4% в 2026 г. и ее закрепления на этом уровне.