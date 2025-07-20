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В Госдуме допустили снижение ключевой ставки ЦБ до 15% к концу года

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Ключевая ставка ЦБ может снизиться до 15% к концу года, но оптимальной для экономики является ставка на уровне 7%, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Чтобы стабилизировать состояние экономики, но не разогнать инфляцию, как указал депутат, ключевая ставка должна быть на уровне около 7%. Тогда будет выгодно брать кредиты и появятся условия для их обслуживания, указал Аксаков.

«Мы рассчитываем, что уже на следующий год это произойдет. В этом году разные варианты, но сейчас пока предполагаю, что до 15% к концу года ключевая ставка снизится», – сказал он.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это стало первым решением о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В регуляторе указали, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 3 июля заявила, что ЦБ будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике. Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов отмечал, что в ходе заседания в июле участники мероприятия рассмотрят снижение ключевой ставки шагом не менее чем на 1 процентный пункт (п. п.).

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