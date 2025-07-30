В России вторую неделю подряд наблюдается дефляция

С 22 по 28 июля дефляция составила 0,05%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,1%. Отмечено удешевление свеклы на 10%, картофеля – на 9,7%, капусты – на 7,4%, моркови – на 6,5%, помидор – на 5%, бананов – на 2%. Цена на куриные яйца упала на 1,1%, на баранину – на 0,3%.