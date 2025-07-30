В России вторую неделю подряд наблюдается дефляция

В России вторую неделю подряд наблюдается дефляцияПотребительские цены с 22 по 28 июля снизились на 0,05%
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд. Это следует из данных Росстата.
С 22 по 28 июля дефляция составила 0,05%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,1%. Отмечено удешевление свеклы на 10%, картофеля – на 9,7%, капусты – на 7,4%, моркови – на 6,5%, помидор – на 5%, бананов – на 2%. Цена на куриные яйца упала на 1,1%, на баранину – на 0,3%.
Стоимость свинины выросла на 0,9%. Цены на колбасы полукопченые и варено-копченые выросли на 0,5%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,1%.
С начала июля рост цен составил 0,71%, с начала 2025 г. – 4,51%.
С 15 по 21 июля цены также снизились на 0,05% в недельном выражении.
28 июля в Банке России сообщили, что в июне 2025 г. регулятор зафиксировал замедление роста цен в большинстве регионов страны. В 17 регионах цены снизились или остались на прежнем уровне, в 42 регионах их рост замедлился по сравнению с маем, а в остальных субъектах прирост цен ускорился.
Годовая инфляция в июне снизилась в 68 регионах России. Как отмечали в Банке России, регулятор продолжит политику снижения инфляции, сохраняя высокие ставки. На заседании 25 июля совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 200 б. п. до 18% годовых.