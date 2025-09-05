Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Россельхознадзор опроверг поставку яиц из России в США

Ведомости

Россия не осуществляла поставки яиц в США. Об этом заявили в Россельхознадзоре агентству «Интерфакс».

В ведомстве также рассказали, что на сегодняшний день отсутствуют предприятия, сертифицированные для экспорта яиц в США.

В Россельхознадзоре пояснили, что сертифицированные поставщики, внесенные в систему «Цербер», обязаны проводить лабораторные исследования своей продукции на соответствие требованиям страны-импортера в аккредитованных лабораториях, включая те, которые подключены к информационной системе «ВетИС».

5 сентября «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы сообщило, что Россия в июле 2025 г. поставила куриные яйца в США. По данным агентства, у Москвы Вашингтон закупил яиц на $455 000. Это первая такая поставка в истории РФ. Всего за июль Соединенные Штаты ввезли куриных яиц на $16,5 млн. Крупнейшими поставщиками были Бразилия – $8,8 млн, Мексика – $3,9 млн и Индия – $933 000.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте