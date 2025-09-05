Россельхознадзор опроверг поставку яиц из России в США

5 сентября «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы сообщило, что Россия в июле 2025 г. поставила куриные яйца в США. По данным агентства, у Москвы Вашингтон закупил яиц на $455 000. Это первая такая поставка в истории РФ. Всего за июль Соединенные Штаты ввезли куриных яиц на $16,5 млн. Крупнейшими поставщиками были Бразилия – $8,8 млн, Мексика – $3,9 млн и Индия – $933 000.