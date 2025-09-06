Газета
Главная / Бизнес /

Премьер Лаоса допустил увеличение объема поставок кофе в Россию из-за пошлин США

Ведомости

Лаос перенаправит часть поставок кофе из США в Россию на фоне повышения американских торговых пошлин, если введенные президентом США Дональдом Трампа сделают продукцию слишком дорогой, заявил «РИА Новости» премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон. 

По его словам, Лаос сейчас поставляет кофе и в США, и в Россию, и объемы поставок Москве теперь могут вырасти.

«Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там ее покупать не будут, мы увеличим за счет этого объем поставок в Россию», – сказал Сипхандон на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

С 1 августа в США вступил в силу указ о повышении импортных пошлин для стран, не согласовавших с Вашингтоном индивидуальные условия торговли. Новая шкала «зеркальных тарифов» предполагает ставки от 10 до 41%. Максимальная ставка – 41% – установлена для Сирии, 40% введены для Лаоса и Мьянмы. Для Швейцарии тариф составил 39%. Трамп говорил, что вступление в силу новых тарифов означает для Соединенных Штатов «поток миллиардов» долларов, в основном эти средства придут из тех государств, «которые уже давно пользуются» США. 

