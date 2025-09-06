Премьер Лаоса допустил увеличение объема поставок кофе в Россию из-за пошлин США

С 1 августа в США вступил в силу указ о повышении импортных пошлин для стран, не согласовавших с Вашингтоном индивидуальные условия торговли. Новая шкала «зеркальных тарифов» предполагает ставки от 10 до 41%. Максимальная ставка – 41% – установлена для Сирии, 40% введены для Лаоса и Мьянмы. Для Швейцарии тариф составил 39%. Трамп говорил, что вступление в силу новых тарифов означает для Соединенных Штатов «поток миллиардов» долларов, в основном эти средства придут из тех государств, «которые уже давно пользуются» США.