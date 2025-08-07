Газета
Главная / Экономика /

Трамп объявил о направляющемся в США «потоке миллиардов» после введения пошлин

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social напомнил, что с 7 августа взаимные тарифы от 10 до 41% в отношении 69 стран и территорий, а также Евросоюза (ЕС) вступают в силу, что означает для Соединенных штатов «поток миллиардов» долларов.

Американский лидер также отметил, что в основном эти средства придут из тех государств, «которые уже давно пользуются» США. для большинства стран установлена базовая ставка в размере 10-15%, однако более высокие пошлины действуют на товары из Сирии, Лаоса, Мьянмы, Швейцарии и других. Трамп подписал соответствующий указ в ночь на 1 августа.

6 августа в Москве состоялась встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина, по итогам которой лидер США должен решить, какие меры будут применены в отношении РФ и ее торговых партнеров. Трамп после переговоров отметил, что диалог не стал прорывом в рамках урегулирования конфликта по Украине, но был продуктивным. Он также сказал, что высокой является вероятность его трехсторонней встречи с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

О предполагаемых санкциях Трамп говорил еще 14 июля. Сначала он ввел 50-дневный срок для урегулирования конфликта на Украине и пообещал в ином случае ввести 100%-ные пошлины для стран, покупающих российские ресурсы. Затем он сократил ультиматум до 10-12 дней. Он заканчивается 8 августа. Источники The New York Post сообщали, что Трамп может и не ввести тарифы, т. к. для него вариант сделки более предпочтительный.

