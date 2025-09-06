Газета
Козлов: темпы прироста запасов золота в России выросли почти на 450 тонн

Ведомости

По итогам первого полугодия 2025 г. запасы золота в России приросли почти на 450 т, в этот же период прошлого года показатель был на уровне 313 т, сообщил «РИА Новости» министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

По его словам, по итогам текущего года прирост запасов золота может составить более 500 т. «Но, опять же, в случае открытия и постановки на учет крупных месторождений он может быть и выше», – добавил Козлов.

Ожидается, что в 2025 г. на геологоразведку месторождений драгоценного металла будет направлено порядка 103 млрд руб. частных средств. Окончательный размер инвестиций будет известен в начале следующего года, однако, как отметил министр, ожидаемая сумма примерно на треть больше, чем в прошлом году. Объем государственных инвестиций составит 1,03 млрд руб.

В 2024 г. лидерами по добыче драгметалла в стране были «Полюс» – 93,4 т, Highland Gold – 33 т, УГМК – 32,6 т, «Полиметалл» – 24,5 т, Nordgold – 16 т, «Павлик» – 12,8 т, «Норникель» – 11 т и ЮГК – 10,6 т, писали «Ведомости» со ссылкой на данные шеф-редактора журнала «Золото и технологии» Михаила Лескова. Запасы золота в России на 2023 г. составляли 16 745 т, по этому показателю страна занимает второе место в мире после Канады, доля России в мировых запасах – более 10%, следует из статистики Минприроды.

