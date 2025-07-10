Минфин выступил против национализации золотодобывающих компаний

Минфин не считает необходимой национализацию частных золотодобывающих компаний, но за их деятельностью необходимо усилить контроль. Об этом заявил министр Антон Силуанов на выступлении в Госдуме 9 июля. Он напомнил, что для обеспечения полноты выполнения налоговых и социальных обязательств и повышения прозрачности работы компаний была введена электронная система отслеживания операций золотодобытчиков. Сейчас, по словам Силуанова, государство дополнительно усиливает контроль за добычей и экспортными операциями.