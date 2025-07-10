Минфин выступил против национализации золотодобывающих компаний

Минфин выступил против национализации золотодобывающих компанийНо меры контроля за отраслью могут быть существенно усилены
Минфин не считает необходимой национализацию частных золотодобывающих компаний, но за их деятельностью необходимо усилить контроль. Об этом заявил министр Антон Силуанов на выступлении в Госдуме 9 июля. Он напомнил, что для обеспечения полноты выполнения налоговых и социальных обязательств и повышения прозрачности работы компаний была введена электронная система отслеживания операций золотодобытчиков. Сейчас, по словам Силуанова, государство дополнительно усиливает контроль за добычей и экспортными операциями.
Вопрос о национализации золотодобывающих компаний был поднят депутатами на фоне иска Генпрокуратуры с требованием изъять в пользу государства активы основного владельца компании «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова. В ЮГК Струкову принадлежит 67,85% акций.