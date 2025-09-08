Суд запретил Wintershall вести арбитражные дела против РФ за рубежом

Wintershall Noordzee – это совместное предприятие «Газпром интернэшнл лимитед» и немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea. Оно добывает газ в Северном море с 1965 г. и управляет 11 морскими установками. «Газпром» получил долю в компании в 2015 г. в рамках обмена активами с Wintershall Dea.