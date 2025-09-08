Суд запретил Wintershall вести арбитражные дела против РФ за рубежом
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и запретил немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea GmbH инициировать или продолжать разбирательства против России по поводу ее бывших российских активов. Под запрет попадает и процесс, уже идущий в Гааге.
«Запретить компании… Wintershall Dea GmbH… продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации… по всем вопросам, связанным с изданием указов президента РФ от 19.12.2023 № 965... и от 19.12.2023 № 966», – заявил судья Владислав Сорокин (цитата по «РИА Новости»).
Согласно определению суда, за нарушение запрета с Wintershall и представляющей ее юридической фирмы Aurelius Cotta и двух арбитров, Шарля Понсэ и Олуфунке Адекойя, может быть взыскано 7,5 млрд евро. Арбитрам также запрещено запрашивать материалы, проводить слушания или иным образом поддерживать процесс.
«Газпром» нашел потенциального покупателя на долю в совместном предприятии Wintershall Noordzee. Нидерландская Mazarine Energy выразила готовность приобрести бумаги, стороны подписали меморандумы о взаимопонимании. Однако сделку блокирует арест актива, наложенный гаагским судом по иску группы ДТЭК Рината Ахметова.
Wintershall Noordzee – это совместное предприятие «Газпром интернэшнл лимитед» и немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea. Оно добывает газ в Северном море с 1965 г. и управляет 11 морскими установками. «Газпром» получил долю в компании в 2015 г. в рамках обмена активами с Wintershall Dea.