Суд Швейцарии продлил срок предъявления требований кредиторов Nord Stream 2 AG
Мировое соглашение по Nord Stream 2 AG вступило в силу после утверждения швейцарским судом 9 мая 2025 г. В мае 2022 г. компании был предоставлен промежуточный мораторий на банкротство с назначением внешнего администратора – Transliq AG. Мораторий продлевался несколько раз.
«Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год соединяет Россию с Германией. Его сертификация была приостановлена властями ФРГ, а проектная компания Nord Stream 2 AG попала под санкции США. Обе нитки трубопровода были заполнены газом, одна из них получила повреждения в результате взрывов в 2022 г.
В начале 2025 г. датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на работы по сохранению газопровода.
30 мая стало известно, что швейцарский суд утвердил соглашение об урегулировании задолженности оператора Nord Stream 2 AG, что позволило прекратить мораторий на банкротство.