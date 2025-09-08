Суд Швейцарии продлил срок предъявления требований кредиторов Nord Stream 2 AG

«Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год соединяет Россию с Германией. Его сертификация была приостановлена властями ФРГ, а проектная компания Nord Stream 2 AG попала под санкции США. Обе нитки трубопровода были заполнены газом, одна из них получила повреждения в результате взрывов в 2022 г.