Мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG прекращен

10 мая 2022 г. организация получила решение о промежуточном моратории на банкротство с назначением внешнего администратора – швейцарской компании «Транслик АГ». Документ был несколько раз продлен (до 10 января 2023 г.). 27 декабря 2022 г. был введен окончательный мораторий на шесть месяцев с даты окончания промежуточного моратория. Последнее его продление действовало до 9 мая 2025 г.