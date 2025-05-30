Мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG прекращен
Швейцарский суд города Цуга утвердил соглашение об урегулировании задолженности организации-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG 9 мая 2025 г., стало известно из отчетности «Газпрома» по МСФО. По данным компании, такая мера была принята в целях финансового оздоровления.
«В установленный швейцарским законодательством срок решение суда обжаловано не было, в связи с чем соглашение вступило в силу, а мораторий на банкротство организации Nord Stream 2 AG прекращен», – говорится в документе.
9 января суд Швейцарии обязал Nord Stream 2 выплатить долги мелким кредиторам под угрозой запуска процедуры банкротства. Установленный срок выплат составлял 60 дней со дня получения решения.
10 мая 2022 г. организация получила решение о промежуточном моратории на банкротство с назначением внешнего администратора – швейцарской компании «Транслик АГ». Документ был несколько раз продлен (до 10 января 2023 г.). 27 декабря 2022 г. был введен окончательный мораторий на шесть месяцев с даты окончания промежуточного моратория. Последнее его продление действовало до 9 мая 2025 г.