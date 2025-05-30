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Мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG прекращен

Ведомости

Швейцарский суд города Цуга утвердил соглашение об урегулировании задолженности организации-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG 9 мая 2025 г., стало известно из отчетности «Газпрома» по МСФО. По данным компании, такая мера была принята в целях финансового оздоровления.

«В установленный швейцарским законодательством срок решение суда обжаловано не было, в связи с чем соглашение вступило в силу, а мораторий на банкротство организации Nord Stream 2 AG прекращен», – говорится в документе.

9 января суд Швейцарии обязал Nord Stream 2 выплатить долги мелким кредиторам под угрозой запуска процедуры банкротства. Установленный срок выплат составлял 60 дней со дня получения решения.

10 мая 2022 г. организация получила решение о промежуточном моратории на банкротство с назначением внешнего администратора – швейцарской компании «Транслик АГ». Документ был несколько раз продлен (до 10 января 2023 г.). 27 декабря 2022 г. был введен окончательный мораторий на шесть месяцев с даты окончания промежуточного моратория. Последнее его продление действовало до 9 мая 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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