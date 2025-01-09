Суд в Швейцарии обязал Nord Stream 2 выплатить долги мелким кредиторам
Суд в Швейцарии под угрозой запуска процедуры банкротства обязал компанию – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG полностью погасить задолженности перед мелкими кредиторами. Это необходимо сделать в течение 60 дней с момента получения судебного решения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в инстанции.
Согласно заявлению суда, окончательный мораторий на реструктуризацию долгов Nord Stream 2 AG был продлен до 9 мая 2025 г. «в порядке исключения». За два месяца Nord Stream 2 AG должна в полной мере удовлетворить требования всех мелких кредиторов и представить доказательства оплаты в кантональный суд Цуга.
«Если этот срок не будет соблюден, в отношении Nord Stream 2 AG будет начата процедура банкротства без установления дополнительного срока», – указано в заявлении.
Официальным управляющим компании остается компания Transliq AG.
В декабре 2024 г. на заседании суда в швейцарском кантоне Цуг было решено, что Nord Stream 2 AG должна до 10 января 2025 г. достигнуть соглашения о реструктуризации долгов, чтобы предотвратить свое банкротство.
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