Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Суд в Швейцарии обязал Nord Stream 2 выплатить долги мелким кредиторам

Ведомости

Суд в Швейцарии под угрозой запуска процедуры банкротства обязал компанию – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG полностью погасить задолженности перед мелкими кредиторами. Это необходимо сделать в течение 60 дней с момента получения судебного решения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в инстанции.

Согласно заявлению суда, окончательный мораторий на реструктуризацию долгов Nord Stream 2 AG был продлен до 9 мая 2025 г. «в порядке исключения». За два месяца Nord Stream 2 AG должна в полной мере удовлетворить требования всех мелких кредиторов и представить доказательства оплаты в кантональный суд Цуга.

«Если этот срок не будет соблюден, в отношении Nord Stream 2 AG будет начата процедура банкротства без установления дополнительного срока», – указано в заявлении.

Официальным управляющим компании остается компания Transliq AG.

В декабре 2024 г. на заседании суда в швейцарском кантоне Цуг было решено, что Nord Stream 2 AG должна до 10 января 2025 г. достигнуть соглашения о реструктуризации долгов, чтобы предотвратить свое банкротство.

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» получили повреждения в результате диверсии. Президент России Владимир Путин заявил, что в произошедшем виновен Запад. Швеция, Дания и Германия взялись за расследование инцидента, но первые две страны закончили разбирательства, не определив виновных. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Под подозрение попали трое граждан Украины. Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве «Северных потоков», бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве. В конце ноября генпрокурор ФРГ Йенс Роммель сообщил, что личности двоих подозреваемых в подрывах трубопроводов установлены.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных