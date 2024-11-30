Германия установила личности двоих подозреваемых в подрывах «Северных потоков»
Генеральная прокуратура ФРГ установила личности двоих подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток» и продвинулась вперед в расследовании, сообщил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель. Об этом сообщает Der Spiegel.
«Нам удалось опознать двоих обвиняемых. По моему мнению, это успех, которого не ожидали вначале», – сказал он (цитата по Der Tagesspiegel).
Он добавил, что предметом продолжающегося расследования являются личности других участников, а также мотивация преступления и «вопрос о возможном государственном контроле операции».
Генпрокурор назвал диверсию серьезной атакой на энергоснабжение страны, которая могла «дестабилизировать местную экономику и общество – независимо от какой-либо политической классификации».
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины. Предполагается, что дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 29 августа Der Spiegel сообщал, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.
Правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов в ущерб коренным интересам германской экономики и германского народа, заявил в ноябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.