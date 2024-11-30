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Германия установила личности двоих подозреваемых в подрывах «Северных потоков»

Ведомости

Генеральная прокуратура ФРГ установила личности двоих подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток» и продвинулась вперед в расследовании, сообщил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Нам удалось опознать двоих обвиняемых. По моему мнению, это успех, которого не ожидали вначале», – сказал он (цитата по Der Tagesspiegel).

Он добавил, что предметом продолжающегося расследования являются личности других участников, а также мотивация преступления и «вопрос о возможном государственном контроле операции».

Генпрокурор назвал диверсию серьезной атакой на энергоснабжение страны, которая могла «дестабилизировать местную экономику и общество – независимо от какой-либо политической классификации».

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины. Предполагается, что дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 29 августа Der Spiegel сообщал, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

Правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов в ущерб коренным интересам германской экономики и германского народа, заявил в ноябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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