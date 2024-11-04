Лавров: Германия «стыдливо смирилась» с разрушением «Северных потоков»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее», что Германия «стыдливо смирилась с унизительным» разрушением «Северных потоков».
«Печально, что нынешние правящие элиты многих европейских стран явно не видят для себя будущего в многополярном мире, ищут спасение у заокеанского гегемона. Правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов "Северные потоки" в ущерб коренным интересам германской экономики и германского народа», – сказал он.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины. Предполагается, что дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 29 августа Der Spiegel сообщал, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.
9 октября 2024 г. МИД РФ заявил о том, что есть доказательства причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков».
1 ноября Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканской партии, заявил, что это он «уничтожил» газопровод «Северный поток – 2». В декабре 2019 г. Трамп подписал оборонный бюджет (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 г., предусматривающий санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».