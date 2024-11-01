Трамп назвал себя виновником «уничтожения» «Северного потока – 2»
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что это он «уничтожил» газопровод «Северный поток – 2». Американский экс-президент сказал об этом в опубликованном на YouTube интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны. Самой важной задачей России было [строительство] "Северного потока – 2". Это крупнейший газопровод в мире, который ведет из России в Германию и во всю Европу. Я уничтожил его», – сказал Трамп.
В декабре 2019 г. Трамп, будучи президентом США, подписал оборонный бюджет страны (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 г., предусматривающий санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2» и уже построенного «Турецкого потока». Документ ввел ограничения в отношении лиц и компаний, предоставляющих специализированные суда для укладки морской части трубопроводов, а также запретил любую передачу трубоукладчиков третьим лицам, если это заведомо делается с целью участия в проекте «Газпрома».
После этого оператор «Северного потока – 2» – принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG сообщила о приостановке работ по укладке морской части газопровода. Из-за американских санкций два швейцарских трубоукладочных судна, занимавшихся укладкой последнего подводного участка трубопровода «Северный поток – 2», покинули воды Дании.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины. Предполагается, что дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 29 августа Der Spiegel сообщал, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.