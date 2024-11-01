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Трамп назвал себя виновником «уничтожения» «Северного потока – 2»

Ведомости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что это он «уничтожил» газопровод «Северный поток – 2». Американский экс-президент сказал об этом в опубликованном на YouTube интервью журналисту Такеру Карлсону.

Как сообщаетРБК, эта реплика стала ответом на попытки представителей Демократической партии обвинить бывшего президента в связях с Россией.

«Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны. Самой важной задачей России было [строительство] "Северного потока – 2". Это крупнейший газопровод в мире, который ведет из России в Германию и во всю Европу. Я уничтожил его», – сказал Трамп.

В декабре 2019 г. Трамп, будучи президентом США, подписал оборонный бюджет страны (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 г., предусматривающий санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2» и уже построенного «Турецкого потока». Документ ввел ограничения в отношении лиц и компаний, предоставляющих специализированные суда для укладки морской части трубопроводов, а также запретил любую передачу трубоукладчиков третьим лицам, если это заведомо делается с целью участия в проекте «Газпрома».

После этого оператор «Северного потока – 2» – принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG сообщила о приостановке работ по укладке морской части газопровода. Из-за американских санкций два швейцарских трубоукладочных судна, занимавшихся укладкой последнего подводного участка трубопровода «Северный поток – 2», покинули воды Дании.

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины. Предполагается, что дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 29 августа Der Spiegel сообщал, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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