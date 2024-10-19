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Захарова: США заставили молчать увидевшего их корабли капитана перед подрывом СП

Ведомости

США заставили молчать датского капитана о том, что он обнаружил американские корабли в Дании за несколько дней до подрывов «Северных потоков» (СП). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так дипломат прокомментировала расследование датских журналистов о подрывах на газопроводах. По ее словам, в материале капитан островного порта Кристиансё Йон Анкер Нильсен говорит, что последние два года его заставляли молчать о том, что он видел накануне взрыва. Нильсен отправился к порту со спасательной службой после обнаружения нескольких неопознанных кораблей с выключенными транспондерами. Выяснилось, что это были американские военные корабли.

«Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ поинтересовалась, опрашивали ли Нильсена шведские, немецкие и датские следователи, или они зацепились за версию о польско-украинском водолазе и решили вычеркнуть остальное из архивов расследования.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. К расследованию инцидента приступили Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям.

В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 29 августа Der Spiegel сообщала, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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