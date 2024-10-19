Захарова: США заставили молчать увидевшего их корабли капитана перед подрывом СП

Так дипломат прокомментировала расследование датских журналистов о подрывах на газопроводах. По ее словам, в материале капитан островного порта Кристиансё Йон Анкер Нильсен говорит, что последние два года его заставляли молчать о том, что он видел накануне взрыва. Нильсен отправился к порту со спасательной службой после обнаружения нескольких неопознанных кораблей с выключенными транспондерами. Выяснилось, что это были американские военные корабли.