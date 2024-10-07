Нарышкин: США и Британия причастны к подрыву «Северных потоков»

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены 26 сентября 2022 г. в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, поскольку Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест троих граждан Украины. Предварительно, дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам.