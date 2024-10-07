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Нарышкин: США и Британия причастны к подрыву «Северных потоков»

Ведомости

Служба внешней разведки (СВР) России располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом заявил глава службы Сергей Нарышкин, выступая 4 октября в Астане на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ.

«СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту. По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб», – сказал Нарышкин.

Он добавил, что в американской администрации сочли оправданным пойти на такую диверсию, чтобы «гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России». 

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены 26 сентября 2022 г. в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, поскольку Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест троих граждан Украины. Предварительно, дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам.  

В конце сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва официально предъявила досудебные претензии к Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием подрывов «Северных потоков». О причастности стран Запада к диверсии на газопроводах ранее говорили президент России Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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