Нарышкин: США и Британия причастны к подрыву «Северных потоков»
Служба внешней разведки (СВР) России располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом заявил глава службы Сергей Нарышкин, выступая 4 октября в Астане на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ.
«СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту. По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб», – сказал Нарышкин.
Он добавил, что в американской администрации сочли оправданным пойти на такую диверсию, чтобы «гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России».
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены 26 сентября 2022 г. в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, поскольку Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест троих граждан Украины. Предварительно, дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам.
В конце сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва официально предъявила досудебные претензии к Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием подрывов «Северных потоков». О причастности стран Запада к диверсии на газопроводах ранее говорили президент России Владимир Путин.