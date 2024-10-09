МИД: Россия опубликует материалы по «Северным потокам» в зависимости от ситуации
Россия опубликует доказательства причастности США и Великобритании к подрывам «Северных потоков» в зависимости от ситуации, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга.
«Доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследований», – сказала она.
Захарова подчеркнула, что Россия уже неоднократно предлагала взаимодействие по делу: не только публично, но и по установленным правовым каналам. По ее словам, в Германии, которая ведет расследование по подрывам, должны были быть заинтересованы в обмене материалами с РФ.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, поскольку Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест троих граждан Украины. Предварительно, дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. Власти России неоднократно заявляли о причастности стран Запада к диверсии.