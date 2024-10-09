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МИД: Россия опубликует материалы по «Северным потокам» в зависимости от ситуации

Ведомости

Россия опубликует доказательства причастности США и Великобритании к подрывам «Северных потоков» в зависимости от ситуации, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга.

«Доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследований», – сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия уже неоднократно предлагала взаимодействие по делу: не только публично, но и по установленным правовым каналам. По ее словам, в Германии, которая ведет расследование по подрывам, должны были быть заинтересованы в обмене материалами с РФ.

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, поскольку Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.

Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест троих граждан Украины. Предварительно, дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. Власти России неоднократно заявляли о причастности стран Запада к диверсии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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