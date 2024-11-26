Меркель объяснила свою поддержку проекта «Северный поток – 2»

В интервью Der Spiegel 22 ноября Меркель также заявила, что до сих пор считает, что строительство «Северного потока – 2» было правильным решением. По ее мнению, для экономики страны дешевый газ был приоритетной задачей, несмотря на события в Крыму в 2014 г. «Сейчас мы видим, к каким последствиям приводят дорогие цены на энергоносители для нашей страны», – добавила тогда Меркель.