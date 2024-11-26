Меркель объяснила свою поддержку проекта «Северный поток – 2»
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что газовые сделки, которые она заключила с Россией, были направлены на помощь немецким компаниям и сохранение мира с Москвой. Об этом она заявила в интервью BBC.
В интервью BBC в Берлине Меркель выступила в защиту своих решений, принятых во время ее пребывания у власти. Меркель заявила, что не сожалеет по поводу того, что она одобрила строительство газопровода «Северный поток – 2» вопреки протестам США.
Также, по ее словам, конфликт на Украине начался бы раньше и, скорее всего, был бы еще значительнее, если бы Киев начал путь к членству в НАТО в 2008 г.
«Мы бы увидели военный конфликт еще раньше. Мне было совершенно ясно, что президент Путин не остался бы безучастным и не наблюдал бы за вступлением Украины в НАТО».
В интервью Der Spiegel 22 ноября Меркель также заявила, что до сих пор считает, что строительство «Северного потока – 2» было правильным решением. По ее мнению, для экономики страны дешевый газ был приоритетной задачей, несмотря на события в Крыму в 2014 г. «Сейчас мы видим, к каким последствиям приводят дорогие цены на энергоносители для нашей страны», – добавила тогда Меркель.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.
Одна из двух ниток «Северного потока – 2» уцелела и может быть использована для поставок газа, однако это невозможно из-за санкций и отсутствия разрешения на использование газопровода со стороны Германии.