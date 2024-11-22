Меркель назвала строительство «Северного потока – 2» правильным решением
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель до сих пор считает, что строительство «Северного потока – 2» было правильным решением. Об этом она заявила в интервью Der Spiegel.
По ее мнению, для экономики страны дешевый газ был приоритетной задачей, несмотря на события в Крыму в 2014 г. «Сейчас мы видим, к каким последствиям приводят дорогие цены на энергоносители для нашей страны», – добавила Меркель.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Путин обвинил в случившемся Запад. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.
При этом одна из двух никто «Северного потока – 2» уцелела и может быть использована для поставок газа, однако это невозможно в силу отсутствия разрешения на использование газопровода со стороны Германии, а также санкций.