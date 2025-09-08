«Аэрофлот» запланировал контракты еще на 90 самолетов МС-21 до конца года
«Есть уже подписанный твердый контракт на первые 18 машин. Активно обсуждаем условия следующего контракта на 90 самолетов. Хотели бы до конца года это обсуждение завершить и выйти на подписание твердых контрактов», – подчеркнул Александровский (цитата по ТАСС). По его словам, у компании для реализации проекта нет никаких сдерживающих факторов.
Гендиректор группы подчеркнул, что флот компании может вырасти до 460 воздушных судов к 2030 г. Александровский объяснил, что причиной такого увеличения станет поставка отечественных самолетов. По его словам, к 2033–2035 гг. их должно стать около 50% от всего флота.
Гендиректор также заявил, что компания допускает выплату дивидендов по итогам 2025 г. Для этого необходимо достижение целевых показателей, уточнил он. Александровский отметил, что прибыль за 2025 г. должна дойти до показателя 2024 г., несмотря на растущие расходы. По словам главы компании, «Аэрофлот» сохраняет эту цель, хотя задача кажется сложной.