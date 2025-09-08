«Аэрофлот» запланировал контракты еще на 90 самолетов МС-21 до конца года

Гендиректор также заявил, что компания допускает выплату дивидендов по итогам 2025 г. Для этого необходимо достижение целевых показателей, уточнил он. Александровский отметил, что прибыль за 2025 г. должна дойти до показателя 2024 г., несмотря на растущие расходы. По словам главы компании, «Аэрофлот» сохраняет эту цель, хотя задача кажется сложной.