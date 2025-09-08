Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» запланировал контракты еще на 90 самолетов МС-21 до конца года

Ведомости

«Аэрофлот» намерен подписать контракты на 90 отечественных самолетов МС-21 до конца 2025 г., сообщил гендиректор группы Сергей Александровский в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), который прошел с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

«Есть уже подписанный твердый контракт на первые 18 машин. Активно обсуждаем условия следующего контракта на 90 самолетов. Хотели бы до конца года это обсуждение завершить и выйти на подписание твердых контрактов», – подчеркнул Александровский (цитата по ТАСС). По его словам, у компании для реализации проекта нет никаких сдерживающих факторов.

Гендиректор группы подчеркнул, что флот компании может вырасти до 460 воздушных судов к 2030 г. Александровский объяснил, что причиной такого увеличения станет поставка отечественных самолетов. По его словам, к 2033–2035 гг. их должно стать около 50% от всего флота.

Гендиректор также заявил, что компания допускает выплату дивидендов по итогам 2025 г. Для этого необходимо достижение целевых показателей, уточнил он. Александровский отметил, что прибыль за 2025 г. должна дойти до показателя 2024 г., несмотря на растущие расходы. По словам главы компании, «Аэрофлот» сохраняет эту цель, хотя задача кажется сложной.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её