«Аэрофлот» не исключил выплаты дивидендов за 2025 год

Кроме того, по словам Александровского, «Аэрофлот» намерен выйти по прибыли в 2025 г. на показатель 2024 г., несмотря на растущие расходы. Глава компании отметил, что достичь прошлогоднего результата будет сложно, но компания сохраняет эту цель. Расходы, в первую очередь на аэропортовые услуги, растут опережающими темпами, особенно в новых аэропортах. При этом доходы не увеличиваются в соответствии с более ранними планами.