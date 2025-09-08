«Аэрофлот» не исключил выплаты дивидендов за 2025 год
«Аэрофлот» допускает возможность выплаты дивидендов по итогам 2025 г., если будут достигнуты целевые показатели. Об этом сообщил гендиректор группы Сергей Александровский на полях прошедшего Восточного экономического форума.
«Если выполним те цели, которые перед собой ставим, не исключаю такой возможности», – сказал он (цитата по ТАСС).
Кроме того, по словам Александровского, «Аэрофлот» намерен выйти по прибыли в 2025 г. на показатель 2024 г., несмотря на растущие расходы. Глава компании отметил, что достичь прошлогоднего результата будет сложно, но компания сохраняет эту цель. Расходы, в первую очередь на аэропортовые услуги, растут опережающими темпами, особенно в новых аэропортах. При этом доходы не увеличиваются в соответствии с более ранними планами.
Александровский подчеркнул, что авиакомпания не может переложить все расходы на стоимость билетов – свой единственный источник дохода. При этом около 80% авиабилетов на внутренних рейсах продаются по тарифам ниже экономически обоснованных.
По итогам 2024 г. чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ составила почти 22 млрд руб. против убытка в 29,5 млрд руб. годом ранее. По МСФО чистая прибыль за 2024 г. достигла 55 млрд руб. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 20,9 млрд руб.
Александровский на транспортной сессии ВЭФ-2025 заявил, что удельный вес расходов авиакомпаний группы «Аэрофлот» на обслуживание в аэропортах в цене одного авиабилета в 2026 г. составит 27% против 8% в 2024 г. Он подчеркнул, что пассажиров важно появление комфортных и удобных терминалов, но для авиакомпаний в этом есть определенная проблема.