X5 возобновила закупки Mars

24 июля пресс-служба компании сообщала о приостановке поставок товаров Mars, включая батончики Snickers, конфеты M&M's, жевательную резинку Orbit и другие продукты бренда, в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». В компании поясняли, что причиной решения стали завышенные закупочные цены, предложенные поставщиком. По оценке компании, эти расценки существенно превышали рыночные и нарушали принципы справедливой ценовой политики.