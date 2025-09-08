X5 возобновила закупки Mars
X5 Group восстановила закупку кондитерской продукции Mars для поставки в сети супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщила компания.
«Мы рады, что любимые продукты Mars будут доступны нашим покупателям, и уверены, что достигнутые договоренности позволят обеспечить стабильность и предсказуемость поставок в будущем», – заявили в компании.
Возобновление поставок стало результатом переговорного процесса, рассказали в X5. Стороны согласовали условия партнерства.
24 июля пресс-служба компании сообщала о приостановке поставок товаров Mars, включая батончики Snickers, конфеты M&M's, жевательную резинку Orbit и другие продукты бренда, в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». В компании поясняли, что причиной решения стали завышенные закупочные цены, предложенные поставщиком. По оценке компании, эти расценки существенно превышали рыночные и нарушали принципы справедливой ценовой политики.