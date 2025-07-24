X5 Group приостановит поставки товаров бренда Mars в свои торговые сети
Розничная сеть X5 Group объявила о приостановке поставок товаров Mars, включая батончики Snickers, конфеты M&M's, жевательную резинку Orbit и другие продукты бренда в магазины «Пятерочка» и «Перекресток», сообщила пресс-служба компании.
В компании пояснили, что причиной решения стали завышенные закупочные цены, предложенные поставщиком. По оценке компании, эти расценки существенно превышают рыночные и нарушают принципы справедливой ценовой политики.
В X5 Group сообщили, что текущих запасов продукции Mars хватит приблизительно на два месяца. По данным компании, риска возникновения дефицита на полках нет: остатки товаров бренда будут доступны до августа-сентября, после чего их планируют заменить аналогами от альтернативных производителей.
Подчеркивается, что компания заинтересована в партнерских отношениях, которые выгодны всем участникам рынка, и намерена расширять ассортимент российской продукции с конкурентоспособными ценами. В пресс-службе уточнили, что, оставаясь открытой к переговорам, компания будет прежде всего руководствоваться интересами потребителей, гарантируя доступность товаров и справедливые условия сотрудничества с поставщиками.
В Х5 Group отметили, что как социально ответственная компания и лидер продовольственного ритейла, представленный в 75 регионах страны, они считают своим приоритетом поддержание доступных цен и защиту интересов российских семей. В компании заявили о последовательном соблюдении принципов прозрачности, ответственности и партнерства, а также выразили убежденность, что искусственное завышение цен недопустимо в условиях высокой ценовой чувствительности потребителей
Mars производит широкий ассортимент продукции, включая популярные шоколадные изделия (Twix, Snickers), жевательную резинку Orbit, а также корма для животных под брендами Pedigree, Royal Canin и Sheba.
22 июля сообщалось о том, что Х5 Group намерена вывести на китайский рынок продукты под собственными брендами в конце 2025 – начале 2026 г.