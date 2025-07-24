X5 Group приостановит поставки товаров бренда Mars в свои торговые сети

В Х5 Group отметили, что как социально ответственная компания и лидер продовольственного ритейла, представленный в 75 регионах страны, они считают своим приоритетом поддержание доступных цен и защиту интересов российских семей. В компании заявили о последовательном соблюдении принципов прозрачности, ответственности и партнерства, а также выразили убежденность, что искусственное завышение цен недопустимо в условиях высокой ценовой чувствительности потребителей