Бакальчук назначен исполнительным директором операционной компании «М.Видео»

В конце августа в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что Бакальчук займется цифровой трансформацией компании на посту главы экспертной группы при совете директоров. По словам Либа, компания находится в процессе масштабной трансформации. Как ожидается, она позволит построить эффективную омниканальную бизнес-модель в новых условиях рынка.