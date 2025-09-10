Газета
Бакальчук назначен исполнительным директором операционной компании «М.Видео»

Ведомости

Предприниматель Владислав Бакальчук, экс-супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким, стал главным исполнительным директором в операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» - ООО «МВМ». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные СПАРК.

Поправки в реестр были внесены 8 сентября. С февраля 2025 г. гендиректором «М.Видео-Эльдорадо» является бывший глава Natura Siberica Феликс Либ.

В конце августа в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что Бакальчук займется цифровой трансформацией компании на посту главы экспертной группы при совете директоров. По словам Либа, компания находится в процессе масштабной трансформации. Как ожидается, она позволит построить эффективную омниканальную бизнес-модель в новых условиях рынка.

О том, что Бакальчук станет главой экспертной группы при совете директоров «М.Видео», «Ведомости» писали 29 июля.  

