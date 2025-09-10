Американская Coca-Cola подала иск к южноосетинской «Кока-кола Компании»
Американская Coca-Cola Company подала иск к ООО «Кока-кола Компании», зарегистрированной в Южной Осетии. Заявление зарегистрировал Арбитражный суд Москвы 8 сентября.
В картотеке истец указан как «Дзе Кока-Кола Компани» в Атланте, штат Джорджия, где находится штаб-квартира бренда. Причина иска и суть требований не раскрывается.
18 марта «Коммерсантъ» писал, что ритейлерам начали предлагать поставки напитков под брендом Coca-Cola, производителем которой выступает зарегистрированное в Южной Осетии ООО «Кока-Кола Компания» в партнерстве с ООО ПКВ. По данным газеты, этикетка продукции визуально практически идентична оригиналу.
Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company в 2022 г. вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta. В апреле 2024 г. он подал в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков.
В конце июля 2022 г. российское подразделение Coca-Cola (ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия») сменила название на ООО «Мултон партнерс», после чего запустила производство аналога Coca-Cola – «Добрый Cola».