Балльная система локализации производства в фармотрасли заработает с 2026 года

«Ведомости» писали в мае, что в обновленном перечне стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) могут появиться два раздела. На отечественные препараты из первой группы будет распространяться механизм «второй лишний» при участии в госзакупках, на лекарства из второго раздела – ценовые преференции в 25–40%.