Балльная система локализации производства в фармотрасли заработает с 2026 года
С 1 января 2026 г. в России будет введена балльная система оценки уровня локализации производства в фармацевтической отрасли. Это решение направлено на расширение ассортимента лекарственных препаратов, выпускаемых в стране, и стимулирование развития отрасли, следует из сообщения правительства.
Продукция будет признаваться российской при наборе определенного количества баллов, что позволит производителям получить господдержку. Отмечается, что аналогичный механизм балльной оценки для промышленных товаров был запущен в 2015 г.
Минпромторг будет отвечать за разработку критериев и методологии оценки.
«Ведомости» писали в мае, что в обновленном перечне стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) могут появиться два раздела. На отечественные препараты из первой группы будет распространяться механизм «второй лишний» при участии в госзакупках, на лекарства из второго раздела – ценовые преференции в 25–40%.
В первый раздел списка СЗЛС предлагают включить вакцины, препараты крови и анестетики. К препаратам из обновленного перечня СЗЛС будет применяться национальный режим в госзакупках. С его помощью государство планирует стимулировать углубление локализации и дальнейшее производство по полному циклу в РФ самых значимых для здравоохранения лекарств.