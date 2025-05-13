Перечень стратегически значимых лекарств планируют разбить на два раздела

Список СЗЛС был создан еще в 2010 г. В госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 гг. (утверждена в 2014 г.) было обозначено, что к 2020 г. в России должно быть локализовано производство не менее 90% препаратов из перечня. Тем не менее целевых показателей достичь тогда не удалось. В пришедшей ей на смену программе «Фарма-2030» говорилось, что к концу текущего десятилетия доля лекарств, производимых по полному циклу в РФ, в перечне СЗЛС должна возрасти с 67,44 до 80%.