МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на нефть в мире в 2025 г. относительно 2024 г. увеличится на 740 000 баррелей в сутки (б/с). Об этом сообщается в ежемесячном отчете агентства.
В августе МЭА прогнозировало показатель на уровне 685 000 б/с. В новом отчете сказано, что более низкие цены на нефть и улучшившиеся экономические перспективы нашли отражение в «твердых» поставках энергоносителей в нескольких странах с развитой экономикой. Тенденция устойчивого спроса в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в целом нашла отражение в хороших предварительных и фактических данных по поставкам за июнь, июль и август в США, Германии, Италии и Республике Корея.
Оценка роста спроса на нефть по итогам 2026 г. практически не изменилась и снизилась с 699 000 б/с до 698 000 б/с. Агентство также скорректировало данные по спросу на нефть в сторону повышения. В 2024 г. он оценивается в 103,14 млн б/с, в 2025 г. – 103,87 млн б/с (в августе – 103,74 млн б/с), в 2026 г. – 104,57 млн б/с (в августе – 104,44 млн б/с).
Наблюдаемые мировые запасы нефти в июле выросли на 26,5 млн барр. до 7,862 млрд барр. Это на 67 млн барр. ниже их среднего значения за пять лет. В том числе, запасы нефти в июле снизились на 7,1 млн барр. Это было компенсировано ростом резервов нефтепродуктов на 33,6 млн барр.
7 сентября восемь стран ОПЕК+ решили скорректировать объем добычи нефти в октябре на 137 000 б/с. Виртуальную встречу провели Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Решение о корректировке было принято в связи со «стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти». В октябре Россия сможет нарастить добычу нефти в рамках квоты ОПЕК+ до 9,491 млн б/с.