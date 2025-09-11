СМИ: Украина перестала получать азербайджанский газ через Румынию
Украина с начала сентября не получает газ из Азербайджана через Румынию. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«С начала сентября полностью прекратилось поступление газа из Румынии, который ранее называли “азербайджанским” со ссылкой на договоренности о поставках с Азербайджаном», – говорится в сообщении.
Издание предположило, что не исключено, что это связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры на границе с Молдавией и Румынией. При этом в августе поступление газа по ней продолжалось до последнего дня месяца.
Всего за первые 10 дней месяца на Украину поступило 236 млн куб. м, что примерно соответствует уровню за весь август. Импорт из Польши вырос и составил 101 млн куб., российский газ из Венгрии и Словакии поступил в размере 145 млн куб. м.
В августе Украина совершала удары по газопроводам, по которым российский газ поставляется в Европу. 22 августа министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» остановились после ночных ударов на российско-белорусской границе. Об атаке на трубопровод говорила и министр экономики Словацкой Республики Дениса Сакова.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Украина может остаться без словацкого дизеля из-за ударов по нефтепроводу «Дружба».