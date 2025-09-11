«Белавиа» пока не получила документов от США о снятии санкций

О том, что Вашингтон принял решение снять санкции с «Белавиа», сообщил представитель президента США Джон Коул 11 сентября. По его словам, решение уже утверждено и согласовано всеми соответствующими ведомствами США, включая госдепартамент, министерство торговли и министерство финансов. Коул отметил, что такое решение принял непосредственно американский лидер Дональд Трамп.