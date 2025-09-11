Газета
«Белавиа» пока не получила документов от США о снятии санкций

Ведомости

Авиакомпания «Белавиа» пока не получала официальных документов о снятии санкций США. Заместитель гендиректора компании Глеб Пархамович рассказал «РИА Новости», что «Белавиа» даст оценку действиям Вашингтона после публикации решения. 

«Мы даже не знаем, что там написано. Санкций много, и чего это касается, сложно сказать», – сказал он.

Пархамович добавил, что на авиакомпанию также накладывали санкции Европа, Великобритания, Япония. В связи с этим «Белавиа» будет оценивать снятие ограничений в комплексе.

О том, что Вашингтон принял решение снять санкции с «Белавиа», сообщил представитель президента США Джон Коул 11 сентября. По его словам, решение уже утверждено и согласовано всеми соответствующими ведомствами США, включая госдепартамент, министерство торговли и министерство финансов. Коул отметил, что такое решение принял непосредственно американский лидер Дональд Трамп.

