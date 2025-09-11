«АвтоВАЗ» опроверг публикации о запрете WhatsApp для сотрудников
Для сотрудников «АвтоВАЗа» не было никаких запретов на использование WhatsApp (принадлежит Meta
«АвтоВАЗ» никаким образом не регламентирует личное общение своих сотрудников. Для обмена информацией по рабочим вопросам уже много лет используются закрытые каналы коммуникаций, включая корпоративный мессенджер и электронную почту», – подчеркнули в компании.
До этого некоторые ресурсы в Telegram писали, что сотрудников концерна обязали удалить приложение WhatsApp и перестать использовать его для общения.