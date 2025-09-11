«АвтоВАЗ» опроверг публикации о запрете WhatsApp для сотрудников

Для сотрудников «АвтоВАЗа» не было никаких запретов на использование WhatsApp (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в личных целях. При этом по рабочим вопросам общение происходит с помощью закрытых каналов, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна.