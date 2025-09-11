Газета
«АвтоВАЗ» опроверг публикации о запрете WhatsApp для сотрудников

Для сотрудников «АвтоВАЗа» не было никаких запретов на использование WhatsApp (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в личных целях. При этом по рабочим вопросам общение происходит с помощью закрытых каналов, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна.

«АвтоВАЗ» никаким образом не регламентирует личное общение своих сотрудников. Для обмена информацией по рабочим вопросам уже много лет используются закрытые каналы коммуникаций, включая корпоративный мессенджер и электронную почту», – подчеркнули в компании.

До этого некоторые ресурсы в Telegram писали, что сотрудников концерна обязали удалить приложение WhatsApp и перестать использовать его для общения.

