Wildberries запустила продажу туров

Ведомости

Объединенные компании Wildberries и Russ (РВБ) и туроператор Fun & Sun заключили соглашение о партнерстве в развитии направления туристических сервисов. Одним из совместных проектов будет услуга раннего бронирования туров. Об этом сообщила пресс-служба РВБ.

Бронирование туров Fun & Sun доступно пользователям российской версии web-сайта Wildberries и в мобильном приложении маркетплейса для Android. Сервис скоро появится также в версии приложения на iOS. При планировании поездок по России и в другие страны клиент сможет выбрать, забронировать и оплатить тур, получив быстрое подтверждение заказа.

Отмечается, что партнерство компаний позволит соединить развитую IT-инфраструктуру и рекомендательные алгоритмы платформы с многолетней экспертизой в сфере туриндустрии и предложить путешественникам новые туристические сервисы и продукты.

19 августа основатель Wildberries Татьяна Ким объявила, что маркетплейс открыл в режиме тестирования витрину квартир новостроек. В карточках указывается ключевая информация: расположение, срок сдачи объекта, площадь, цена и прочие параметры. Ким выразила уверенность, что будущее в сфере недвижимости стоит за цифровыми платформами.

