Урожайность подсолнечника на юге России сократилась на 35,4%
В 2025 г. урожайность подсолнечника на юге России упала на 35,4% год к году и составила 1,17 т с гектара. Это минимальный показатель за последние 13 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет аналитического центра «Совэкон».
Эксперты сократили свой прогноз по урожаю подсолнечника в стране в целом на 2,8% до 17,4 млн т. Эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд выразил мнение, что в отдельных районах Ростовской области и Краснодарского края урожайность подсолнечника может упасть на 50% год к году в связи с дефицитом влаги и высокими температурами. В Ставропольском крае ситуация несколько лучше.
В ГК «Прогресс Агро» изданию заявили, что пока убрано 15% площадей кондитерского подсолнечника, урожайность составила 2 т с га, что на 10% ниже плана. Там отметили, что температура выше 35 градусов и отсутствие дождей сказались на росте и развитии культур. Предприятия Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева сейчас убрали 60% подсолнечника.
Юг России является ключевым сельскохозяйственным регионом страны. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, он формирует 30% производимого подсолнечника. Потери на юге в 2025 г., вероятно, компенсирует рост урожая в Поволжье и других российских регионах. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский считает, что в общей сложности в стране в текущем году соберут 18,5 млн т подсолнечника. Год к году показатель увеличится на 9,5%.
В 2025 г. в агропромышленном комплексе Ростовской области наблюдается сложная ситуация из-за засухи, затронувшей хозяйства, которые выращивают зерновые культуры. Режим ЧС по засухе регионального уровня объявлен в ряде районов региона. С 10 июня он начал действовать на территории 10 муниципальных районов, включая Азовский, Белокалитвинский, Зерноградский, Семикаракорский, Цимлянский и др. С 30 июня режим ЧС объявлен на территории Аксайского, Багаевского, Боковского, Зимовниковского, Куйбышевского, Миллеровского, Неклиновского, Усть-Донецкого и Целинского районов. 13 августа режим ЧС ввели в Мартыновском районе, 12 сентября – в Кагальницком районе.