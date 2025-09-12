Урожайность подсолнечника на юге России сократилась на 35,4%

Эксперты сократили свой прогноз по урожаю подсолнечника в стране в целом на 2,8% до 17,4 млн т. Эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд выразил мнение, что в отдельных районах Ростовской области и Краснодарского края урожайность подсолнечника может упасть на 50% год к году в связи с дефицитом влаги и высокими температурами. В Ставропольском крае ситуация несколько лучше.