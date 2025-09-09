Патрушев: в России собрали почти 105 млн тонн зерна

Патрушев обозначил ключевые задачи: завершить уборку урожая с минимальными потерями и обеспечить его сохранность. Для этого необходим контроль за готовностью мощностей для сушки и хранения, включая элеваторы и зернохранилища. В части сева озимых культур вице-премьер поручил обеспечить своевременность проведения работ, контролировать фитосанитарное состояние посевов и обеспеченность аграриев необходимыми ресурсами – сельхозтехникой, семенами и минудобрениями. Минсельхозу России совместно с Минэнерго поставлена задача следить за доступностью топлива. Патрушев также подчеркнул, что Минсельхозу вместе с региональными властями необходимо держать на постоянном контроле доведение средств до сельхозтоваропроизводителей по всем направлениям господдержки.