Патрушев: в России собрали почти 105 млн тонн зерна
Российские аграрии собрали почти 105 млн т зерна. Урожайность значительно превышает показатели прошлого года, что позволяет сохранить прогнозный сбор на уровне 135 млн т, сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев на совещании по вопросу проведения сезонных полевых работ в 2025 г., в котором участвовали руководство Минсельхоза России, Росгидромета, компании «Росагролизинг», а также главы регионов страны.
По словам вице-премьера, полевые работы в России идут в штатном режиме и соответствуют графику. Уборка урожая ведется во всех зернопроизводящих регионах. На прошлой неделе был преодолен рубеж в 100 млн т зерна.
Активно проводится уборка других сельскохозяйственных культур. Ожидается, что объемы подсолнечника, сахарной свеклы, овощей и картофеля в организованном секторе будут не ниже показателей 2024 г.
Сев озимых культур уже проведен на 4 млн га. Работы стартовали почти в половине регионов России. Под озимые запланировано засеять около 20 млн га, что соответствует уровню прошлого года.
Правительство России направило на поддержку аграриев в 2025 г. более 105 млрд руб. Кроме того, впервые выделено свыше 18 млрд руб. на субсидирование льготных краткосрочных кредитов, предназначенных для финансирования сезонных полевых работ.
Патрушев обозначил ключевые задачи: завершить уборку урожая с минимальными потерями и обеспечить его сохранность. Для этого необходим контроль за готовностью мощностей для сушки и хранения, включая элеваторы и зернохранилища. В части сева озимых культур вице-премьер поручил обеспечить своевременность проведения работ, контролировать фитосанитарное состояние посевов и обеспеченность аграриев необходимыми ресурсами – сельхозтехникой, семенами и минудобрениями. Минсельхозу России совместно с Минэнерго поставлена задача следить за доступностью топлива. Патрушев также подчеркнул, что Минсельхозу вместе с региональными властями необходимо держать на постоянном контроле доведение средств до сельхозтоваропроизводителей по всем направлениям господдержки.
В конце мая Союз экспортеров и производителей зерна прогнозировал урожай пшеницы в 2025/26 сельхозгоду на уровне 85–90 млн т. Показатель незначительно больше ожидаемого показателя 2024/25 сельхозгода (82,6 млн т), но меньше показателей 2023/24 и 2022/23 гг., когда в стране собрали 92,8 млн и 104,2 млн т пшеницы соответственно.